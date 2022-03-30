Санкт-Петербург, 30 марта 2022, 16:26 — REGNUM В аппарат уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга с начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля поступило семь обращений от родственников военнослужащих, в том числе от родителей двух молодых людей, которые проходят срочную воинскую службу. Этих молодых людей отозвали из района проведения специальной военной операции.
Об этом 30 марта на заседании Законодательного собрания Петербурга сообщила омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова.
По ее словам, в семи обращениях от шести матерей и одной жены военнослужащих сообщалось о фактах недобровольного заключения контрактов о военной службе, о предполагаемом пересечении военнослужащим по призыву границы с Украиной, либо об оказании содействия в получении информации о военнослужащем.
По данным обращениям были направлены запросы в адрес военного прокурора Западного военного округа, командования ЗВО, потому что о месте дислокации той или иной части можно узнать только через Минобороны.
«Двое военнослужащих по призыву уже вернулись в Россию», — добавила Светлана Агапитова, подчеркнув, что уполномоченный и его представители входят в составы призывной комиссии Петербурга и межведомственной комиссии по организации альтернативной гражданской службы и держат под контролем распределение призывников.