Санкт-Петербург, 30 марта, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В аппарат уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга с начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля поступило семь обращений от родственников военнослужащих, в том числе от родителей двух молодых людей, которые проходят срочную воинскую службу. Этих молодых людей отозвали из района проведения специальной военной операции.

Заседание Законодательного собрания Выступление уполномоченного по правам человека в Петербурге Светланы Агапитовой

Об этом 30 марта на заседании Законодательного собрания Петербурга сообщила омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова.

По ее словам, в семи обращениях от шести матерей и одной жены военнослужащих сообщалось о фактах недобровольного заключения контрактов о военной службе, о предполагаемом пересечении военнослужащим по призыву границы с Украиной, либо об оказании содействия в получении информации о военнослужащем.

По данным обращениям были направлены запросы в адрес военного прокурора Западного военного округа, командования ЗВО, потому что о месте дислокации той или иной части можно узнать только через Минобороны.

«Двое военнослужащих по призыву уже вернулись в Россию», — добавила Светлана Агапитова, подчеркнув, что уполномоченный и его представители входят в составы призывной комиссии Петербурга и межведомственной комиссии по организации альтернативной гражданской службы и держат под контролем распределение призывников.