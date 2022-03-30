Вена, 30 марта, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Очередной этап переговоров России и Украины, который прошел накануне в Турции, является позитивным шагом. Об этом 30 марта сообщил президент Австрии Александер Ван дер Беллен на своей странице в соцсети Twitter.

Kremlin.ru Александр Ван дер Беллен

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При этом ранее австрийский лидер провел встречу с Иваном Федоровым, являвшимся мэром украинской администрации города Мелитополь в Донецкой Народной Республике, освобождение которого от киевских боевиков ведут в настоящее время военные ДНР и ВС России.

«Федоров рассказал мне о жизни и о страданиях в городе. О буднях людей, о гуманитарной катастрофе, вызванной этой страшной войной. Возвращение двух делегаций за стол переговоров вчера в Турции является позитивным шагом», — написал в своем сообщении Ван дер Беллен.

Также он добавил, что этот конфликт должен завершиться, «чтобы люди на Украине снова могли жить в мире, свободе и безопасности» и добавил, чт обсуждал с экс-градоначальником помощь Австрии Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель «Красного Креста» Юэн Уотсон заявил, что власти Украины провели дезинформационные атаки в отношении организации.