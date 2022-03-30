Москва, 30 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Русская православная церковь направила в ряд областей Украины, а также в Донецкую и Луганскую Народные Республики более 100 тонн гуманитарной помощи. Сообщение об этом опубликовано на сайте синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.

Владимир Югасов ИА REGNUM Церковь

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В Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую, Луганскую и Донецкую области отправлены продукты питания, питьевая вода, средства гигиены и вещи первой необходимости. Помощь также поступает в государственные и церковные пункты временного размещения на территории России.

«Мы помогаем и на территории России, и в зоне конфликта. Прежде всего, стараемся найти пути передачи помощи в самые пострадавшие районы, где у людей совсем ничего нет», — сообщил епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).

Он отметил, что сейчас формируются грузы в Харьковскую область, Мариуполь, Мелитополь, Донецк. Помощь собирают в приграничных епархиях, также поступают пожертвования, собранные в храмах.

По его словам, Белгородская епархия направила в Харьковскую область более 60 тонн гуманитарной помощи, ещё более 20 тонн переданы в Луганскую область. Несколько машин с продовольствием и средствами гигиены направила Симферопольская епархия. В общей сложности церковь передала более 220 тонн помощи беженцам и тем, кто пострадал в зоне конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ.

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