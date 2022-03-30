Москва, 30 марта, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Сложно понять, чем мотивировал президент Франции невозможность оплаты газа в рублях. Если говорить о чисто технической стороне дела, то никаких сложностей не просматривается, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Задолженность за газ

«В России действует Росбанк, например, являющийся дочерним банком французской группы Société Générale.

Он может приобрести на Московской бирже или привлечь по сделкам РЕПО у ЦБ РФ рубли, которые будут перечислены на счет Газпрома в уплату за газ, а французские покупатели расплатятся с ним в евро.

Более того, для европейской экономики в целом это может быть позитивным фактором.

Ведь если рубль будет укрепляться к евро, это будет означать, что европейские товары станут более конкурентоспособными на российском рынке, а значит, их можно будет продавать в Россию больше», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция французской стороны заключается в том, что рассчитываться за газ рублями невозможно.

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