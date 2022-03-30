Астана, 30 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Казахстане разработали проект указа президента республики, который предусматривает расширение полномочий правительства страны в экстренных случаях. Текст документа 30 марта был размещён на сайте Zakon.kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Документ разработан для обеспечения возможности временно (на один год) в период кризисных ситуаций правительству РК и государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, принимать акты временного характера, в том числе предусматривающие иной порядок регулирования в социально-экономической сфере», — говорится в пояснительные записки к проекту указа.

«Кризисными ситуациями» в проекте называются такие ситуации, когда для населения возникает угроза жизни и или здоровью. Кроме того, к подобным случаям относят угрозу общественному порядку или государственной безопасности.

В описании проекта указа также говорится, что из-за санкционного противостояния ряда государств на правительство дополнительно возлагается задача по обеспечению населения товарами первой необходимости и регулирования цен на них.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране будут перераспределены полномочия среди ветвей власти с ослаблением института президента.