Париж, , 15:48 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что страна полна решимости сохранить санкции против России, сообщает Le Parisien.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Мы по-прежнему полны решимости на санкционном фронте», — заявил Габриэль Атталь в конце заседания совета министров Франции.

Габриэль Атталь также заявил, что что новый разговор между президентами Франции и России, вероятно, состоится на этой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства внутренних дел Франции, страна приняла 33 тысячи украинских беженцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция приняла 33 тысячи беженцев с Украины