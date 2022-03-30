Париж, 30 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что страна полна решимости сохранить санкции против России, сообщает Le Parisien.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Мы по-прежнему полны решимости на санкционном фронте», — заявил Габриэль Атталь в конце заседания совета министров Франции.

Габриэль Атталь также заявил, что что новый разговор между президентами Франции и России, вероятно, состоится на этой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства внутренних дел Франции, страна приняла 33 тысячи украинских беженцев.