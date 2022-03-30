Будапешт, 30 марта 2022, 15:46 — REGNUM Власти Украины пытаются повлиять на результаты парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся 3 апреля. Об этом 30 марта заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, эта информация, опубликованная в печати, соответствует действительности.
Как сообщало ИА REGNUM, Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне. Так ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского.
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