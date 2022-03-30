Под Волгоградом обнаружили тело пропавшей в январе школьницы
Камышинский район, Волгоградская область, 30 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Тело 15-летней девочки, пропавшей в середине января 2022 года в Камышинском районе Волгоградской области, обнаружено и идентифицировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе СК России.
Девочку обнаружили в снегу на открытом участке местности приблизительно в четырёх километрах от села Чухонастовка. По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения, видимые следы, указывающие на криминальный характер смерти, отсутствуют. Родственники опознали умершую как пропавшего ребёнка.
Расследованием уголовного дела, возбуждённого по статье «Убийство» занимаются следователи центрального аппарата СКР.
Как сообщало ИА REGNUM, школьница пропала утром 13 января по пути из дома до школы.