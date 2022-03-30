Камышинский район, Волгоградская область, 30 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Тело 15-летней девочки, пропавшей в середине января 2022 года в Камышинском районе Волгоградской области, обнаружено и идентифицировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе СК России.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

Девочку обнаружили в снегу на открытом участке местности приблизительно в четырёх километрах от села Чухонастовка. По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения, видимые следы, указывающие на криминальный характер смерти, отсутствуют. Родственники опознали умершую как пропавшего ребёнка.

«Следствием были допрошены близкие, педагоги и другие знавшие девочку лица, изъяты и изучены личные вещи ребёнка. Совокупность полученных данных указывает на то, что девочка самостоятельно и целенаправленно покинула место жительства в направлении, где позднее было обнаружено её тело», — уточнили в ведомстве.

Расследованием уголовного дела, возбуждённого по статье «Убийство» занимаются следователи центрального аппарата СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, школьница пропала утром 13 января по пути из дома до школы.