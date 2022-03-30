Саратов, 30 марта, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В отношении бывшей заведующей аптекой в Саратове возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Аптека

В 2013 году заведующая аптекой одного из саратовских учреждений здравоохранения, действуя из корыстных побуждений, фиктивно приняла на работу свою знакомую. Приятельнице был оформлен расчетный счет и банковская карта для перечисления зарплаты. Женщина не знала о намерениях руководителя и передала ей свою банковскую карту, на которую с ноября 2013 по июль 2021 года перечислялись деньги в счет заработной платы без фактического выполнения должностных обязанностей. Подозреваемая по своему усмотрению потратила более 1,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Балашовском районе медработник документально совмещал должность врача-терапевта, получая соответствующую заработную плату, но обязанности по совмещаемой должности не исполнял.

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