Москва, 30 марта, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Озвученная российскими экономистами идея создания некоей единой платежной единицы для международной торговли, несомненно, имеет здравое зерно, но пока выглядит не очень продуманной и обоснованной, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

epSos.de Валюты

«Несомненно, использование собственной валюты в международных расчетах несет с собой определенные риски.

Международная торговля довольно нестабильна, а резкий выброс или, наоборот, сокращение денежного предложения на внутреннем рынке чревато сбоями в работе финансовой системы.

В свое время именно эти соображения были в основе учреждения в странах СЭВ инвалютного рубля, а в странах формировавшегося долго из созданного ещё после Второй Мировой войны Союза угля и стали ЕС — экю, ставшего предшественником евро.

Обе эти валюты были безналичными и использовались исключительно в международных расчетах. Тот же Китай имеет четкое разграничение между юанем, используемым во внутренних расчетах и том, который используется в международной торговле — он ограниченно конвертируем.

Однако для того, чтобы создать аналогичную валюту для торговли вне контура контроля США и ЕС потребуется очень длительный период согласований и балансировок.

При этом тот же внешнеторговый юань можно свободно использовать в расчетах уже сейчас — для этого существует необходимая инфраструктура.

Да и Китай, вероятно, будет лоббировать такой вариант, а он является крупнейщей экономикой в мире и, в отличие от нас, не ограничен санкциями.

Опять же, насколько можно понять, в предложении предполагается привязка котировок этой валюты к запасам драгоценных металлов на счетах у стран-участниц системы. Вряд ли это сработает и будет принято сторонами.

Золотой стандарт в свое время ушел в прошлое не только из-за перевеса США в международной торговле, но и потому, что такой подход сдерживал темпы роста мировой экономики, привязывая их к темпам накопления золотого запаса.

Вряд ли такой критерий будет принят сейчас странами, у которых, как у Китая или Индии, доля в мировой торговле существенно больше, чем запасы монетарного золота и других драгметаллов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили создать в России новую платёжную единицу для расчётов с дружественными странами.

Читайте также: В России предложили создать платёжную единицу для международной торговли