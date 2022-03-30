30 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили телефонный разговор российского и французского президентов, в ходе которого был поднят вопрос ситуации вокруг Мариуполя.

Артур Савин, , 17:16 — REGNUM Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, в ходе которого лидер Франции был проинформирован о мерах по обеспечению гуманитарной помощи в ходе военной спецоперации РФ на Украине и эвакуации мирных жителей, в том числе из Мариуполя, стал поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 30 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Эммануэдь Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Макрон просто маньяк какой-то. Всё названивает и названивает нашему президенту. У него жена там есть вроде как, а наш президент по мужикам как-то не очень», — шутит Павел И.

Многие пользователи удивляются тому, как часто европейские лидеры стали названивать российскому президенту.

«Зачем ему звонят? То санкции объявляют, то звонят. Странные эти европейцы», — отметил Джамильян А.

Некоторые комментаторы уверены, что Макрон в обязательном порядке доложит о ситуации в Мариуполе своему заокеанскому хозяину.

«Сынок Макарон послушал, что ему Путин рассказал, и побежал докладывать Бидону — своему хозяину», — пишет Марианна А.

Эмманюэль Макрон и Джо Байден The White House

Часть людей сомневается, что французскому президенту в действительности есть дело до спецоперации России на Украине и гуманитарной ситуации в Мариуполе.

«Макрон звонит Путину не потому, что его заботит судьба Украины. Он звонит Путину, чтобы понять, какое место займёт его страна, когда спецоперация успешно закончится. Мир меняется, однополярности уже нет. Формируются новые полюсы силы», — написал Макс П.

«Макрон перед выборами имитирует бурную политическую деятельность! Клоун бестолковый. Лучше бы экономикой своей занимался. Для того чтобы во Франции всё наладилось, надо как минимум снять антироссийские санкции. Без этого Макрону ничего не поможет победить на выборах», — уверен Евгений П.

Ряд пользователей указывает на то, что Макрон звонит Путину с единственной целью — чтобы действия России не оказывали сильного воздействия на ситуацию во Франции.

«Вроде как не все французы уходят с нашего рынка, цепляются, как могут. Макрон, поди, позвонил, чтобы по газу договориться. Не хочет за рубли топливо покупать у России. Попрошайка номер два. У Зеленского эту болезнь, наверное, подхватил», — предполагает Евгений Ч.

«Интересно, а Макрон попросил Путина, чтобы российские ракеты не били так больно по французским легионерам, которые помогают украинским нацистам? А то ведь так от этого легиона вскоре ничего не останется», — отмечает Николай К.

Нашлись и те, кто отмечает, что специальная военная операция РФ на Украине заставляет трепетать европейских лидеров и нервно звонить российскому президенту, чтобы узнать его мнение по поводу того или иного вопроса.

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«За месяц спецоперации на Украине вооружённые силы Российской Федерации очистили от нациков площадь равную Франции. Макрон всё видит и понимает, потому и звонит по три раза в день. Таким образом Россия и заслуживает справедливое уважение. Не лизоблюдство, а именно что уважение», — указывает Анастасия Б.

«Ни шагу назад! До конца добить гадов! Наши парни сражаются, они герои! И пусть Макрон видит, какие они герои, и боится вступать с нами в конфликт», — указывает Юлия К.

Напомним, 29 марта на сайте президента России была опубликована информация, согласно которой российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого президент Франции был проинформирован о мерах по обеспечению гуманитарной помощи в ходе военной спецоперации РФ на Украине и эвакуации мирных жителей, в том числе из Мариуполя. Отмечается, что для разрешения тяжёлой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие.