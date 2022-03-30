Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Сервисы Hulu и Disney Plus покажут мини-сериал о становлении группы Sex Pistols и её гитаристе Стиве Джонсе. Об этом 30 марта пишет Deadline.

Sex Pistols во время турне по США. 1978 Sexpistolsofficial.com

По данным СМИ, премьера шоу под названием «Пистол» (Pistol) режиссёра Дэнни Бойла должна состояться 31 мая 2022 года. Сериал основан на мемуарах Джонса Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol.

Добавим, что главные роли в сериале «Пистол» исполнят Тоби Уоллес (Стив Джонс), Энсон Бун (Джонни Роттен), Луи Партридж (Сид Вишес), Джейкоб Слейтер (Пол Кук), Кристиан Лиз (Глен Мэтлок) и Дилан Ллевеллин (Уолли Найтингейл). Создателем шоу выступил Крэйг Пирс, он же написал к нему сценарий.

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