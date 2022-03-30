Пекин, 30 марта, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Украины вновь показала наличие множества противоречий внутри Североатлантического альянса. Он продолжает существовать только за счёт временного пересечения интересов США и Евросоюза, а также шантажа со стороны Вашингтона в отношении своих союзников. Об этом пишет китайская газета «Хуаньцю шибао».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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В Китае считают, что «умерший мозг» НАТО уже не воскресить, несмотря на то, что последние события в Восточной Европе встряхнули альянс. Автор публикации указывает и на «глубокие противоречия и разногласия» между Европой и США, в частности, они по-разному смотрят на отношения с Россией.

«Соединённые Штаты пытаются спровоцировать стратегические репрессии против России, в то время как Европа, опасаясь за свою безопасность, изо всех сил старается выступить дипломатическим посредником. Контраст между двумя сторонами слишком велик, и эти противоречия невозможно устранить», — отмечает издание.

Кроме того, указано в публикации, принципиально различается и отношение к НАТО со стороны США и Европы. Автор пишет, что Европа рассматривает альянс как «щит», надеясь, что эта военная группировка сможет гарантировать её безопасность. При этом, по его словам, Вашингтон рассматривают НАТО как «копьё», орудие для сохранения своей глобальной гегемонии, больше в наступательных целях.

Доказательством этого служат действия НАТО в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, где США проявляли свою активность, а Европа сохраняла сдержанность. То же самое, отмечает автор публикации, самое происходит в ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, о «смерти мозга» НАТО ещё несколько лет назад заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Такие заявления он сделал на фоне проведения Турцией военной операции «Источник мира» в Сирии.

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Глава государства тогда подчеркнул, что между Соединёнными Штатами и союзниками по НАТО полностью отсутствовала координация по стратегическим решениям.

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