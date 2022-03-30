Лондон, 30 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Великобритания не собирается оплачивать поставки российских товаров в рублях. Об этом 30 заявил представитель премьера страны Бориса Джонсона.

Chatham House Борис Джонсон

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Представитель Джонсона заявил, что Британия отказывается платить в рублях за российские товары.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия вводит механизм оплаты в российских рублях за поставки природного газа в отношении государств из импортёров недружественных стран. Кроме того, обсуждается расширение использования механизма для других товаров из России.

Великобритания внесена в российский список недружественных стран.