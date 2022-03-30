Салехард, , 15:43 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 30 марта за сутки госпитализировали семь человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 93 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпиталь (сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency

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Выздоровел за сутки 21 ямалец. Заразились коронавирусом 82 человека — на два меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых девять вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 30 марта зарегистрировано 135 335 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 133 521 человек, 1033 скончались (на одного больше, чем днём ранее).

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