Москва, 31 марта, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Онлайн-сервис «Яндекс.Мессенджер» заблокировал в официальном сообществе ИА REGNUM заявление главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова о том, что учебники и учебные пособия, которые использовались в украинских школах, нацеливали детей на ненависть к России.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Редакция ИА REGNUM получила уведомление о том, что новость была заблокирована «в связи с нарушением правил сообщества». Разъяснить, в чём именно заключается нарушение, представители платформы отказались.

Как сообщалось, ранее под блокировку в «Яндекс.Мессенджере» попали материалы с заявлениями президента РФ Владимира Путина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, министра иностранных дел России Сергея Лаврова.