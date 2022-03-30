Амстердам, , 15:41 — REGNUM Слушания в нидерландском суде по делу о крушении самолета Boeing, следовавшего рейсом MH17 на Украине в июле 2014 года, будут возобновлены 16 мая текущего года. Об этом 30 марта сообщил в ходе судебного заседания судья Хендрик Стейнхейс.

Крушение рейса MH17 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Следующий блок судебных заседаний начнется 16 мая. У нас будет три дня», — приводит его слова ТАСС.

Также он уточнил, что вначале представители родственников погибших при крушении самолета смогут высказать свои соображения по поводу позиции прокуратуры и защиты по вопросу компенсации, а затем прокуратура даст ответ на выступление защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема о ходе слушаний по делу о крушении в 2014 года малайзийского Boeing под Донецком не находится высоко на повестке дня.