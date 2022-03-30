Сеул, 30 марта, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел 30 марта телефонные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря избранного президента Ким Ын Хе.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

В ходе 25-минутного разговора стороны разделили обеспокоенность по поводу запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Отмечается, что Юн Сок Ёль также предложил расширить двустороннее сотрудничество в области разработки полупроводников, а Рютте с радостью согласился, акцентировав внимание на том, что Южная Корея и Нидерланды являются ведущими странами в полупроводником секторе.

Представители двух стран также договорились об укреплении сотрудничества на международной арене во имя мира и стабильности на Корейском полуострове и в Восточной Азии.

Премьер-министр Нидерландов пригласил Юн Сок Ёля в Амстердам.

Ранее избранный президент Южной Кореи провел телефонные переговоры с президентом СШАДжо Байденом, премьер-министром ЯпонииФумио Кисидой, премьер-министром ВеликобританииБорисом Джонсоном и премьер-министром АвстралииСкоттом Моррисоном, премьер-министром ИндииНарендрой Моди, президентом ВьетнамаНгуен Суан Фуком, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.