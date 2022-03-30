Новосибирск, , 15:40 — REGNUM Задача по сдаче крупных инфраструктурных объектов в Новосибирской области будет выполнена несмотря на санкции. Об этом в ходе инспекции работ по надвижке пролётного строения русловой части четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

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По официальным данным, прямое движение по мосту будет открыто до конца года, в эксплуатацию объект сдадут в 2023 году.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске завершены все 15 стадий надвижки пролётного строения нового моста через реку Обь.

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