Оренбург, , 15:53 — REGNUM В Оренбурге появился временный мемориал в память о павших от рук украинских неонацистов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Временный мемориал Пресс-служба администрации Оренбурга

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Горожане создали его в память о российских военнослужащих, погибших в время спецоперации на Украине, и мирных жителях. Мемориал открыт у памятника Александру Прохоренко. Сегодня, 30 марта, к памятному месту оренбуржцы принесли первые цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля началась российская специальная военная операция по защите населения Донбасса от украинских националистов.