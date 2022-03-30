Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 30 марта сообщается на сайте лиги.

Валерий Ничушкин DalStars9

Ничушкин оформил дубль в матче с «Калгари Флэймз» и принёс своей команде победу (2:1). На его счету 39 (19+20) очков в 49 матчах текущего сезона.

Первой звездой стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, на счету которого победная шайба и две результативных передачи в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:3).

Второй звездой дня признан нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, который сделал дубль и отдал голевую передачу в матче с «Монреаль Канадиенс» (7:4).

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