Москва, 30 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Экономические санкции — довольно сильное оружие продолжительного действия, и как сильное оружие они имеют неслабую отдачу тоже достаточно длительной продолжительности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Конечно, сокращение и тем более остановка поставок российского газа может сильно ударить по энергоемким отраслям Европы, таким как энергетика, металлургия и химическая промышленность. Поэтому озабоченность представителей европейских профсоюзов имеет основания.

Впрочем, в конце 2021 — начале 2022 года из-за сильного роста цен в Европе уже отмечались остановки ряда особо энергоемких производств — например, алюминиевых заводов и производителей азотных удобрений.

Это потянет за собой не только сокращение рабочих мест, но и рост дефицита соответствующей продукции, и взлет цен на нее.

Однако надо полагать, что власти европейских государств также верно оценивают ситуацию и не менее трезво, чем российские власти отдают себе отчет о последствиях своих действий.

В конце концов складывающееся жесткое противостояние может разрешиться очень по-разному, все будет зависеть от того, кто дольше сможет продержаться — российская экономика без европейского рынка, или европейская промышленность без российского сырья и энергоресурсов.

Полагаю, определенные возможности есть у всех: у Европы — заместить (понятно, что далеко не полностью, но хотя бы частично) российские ресурсы из других источников, а у российских производителей — перенаправить хотя бы часть выпадающего европейского экспорта на другие рынки.

Европа оттянет на себя энергоресурсы, которые поставлялись в Азию, а Россия увеличит поставки в Азию — такая вот рокировка, например.

Кроме того, ограничения на импорт в ЕС российской стальной продукции отчасти компенсирует потери, создав преимущество для европейских производителей.

Понятно, что при этом у всех возрастут издержки. Но тут уж что поделать, раз пошла такая полоса. Сначала антиковидные локдауны, потом — курс на энергопереход и декарбонизацию, а теперь — военная спецоперация, санкции и контр-санкции.

Всё это ломает логистические цепочки, увеличивает инфляцию, перекраивает глобальные рынки и в целом сильно меняет лицо и структуру мировой экономики.

Возврата нет, как прежде уже не будет, а будет все теперь иначе, и к этому всем придется адаптироваться. Представителям европейских профсоюзов — тоже», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент немецкого профсоюза химиков IGBCE Майкл Вассилиадис заявил, что возможное эмбарго на поставки газа, сильно ударят по энергоемкой промышленности Германии.

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