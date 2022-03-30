Псков, , 16:40 — REGNUM За минувшие сутки 17 больных пополнили медицинские учреждения Псковской области для лечения ковида и пневмонии. Об этом 30 марта сообщили в федеральном оперштабе. Этот показатель на 14 человек меньше, чем сутками ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом, по статистике регионального штаба, в области обнаружили 145 новых носителей коронавируса, что на пять случаев меньше, чем за 28 марта.

Скончались от ковида, как основной причины, за сутки на Псковщине четыре пациента, что на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки.

Количество переболевших за сутки сократилось на 17 пациентов. Этот показатель составил 25 выписанных по выздоровлению.

За всё время пандемии в Псковской области выявили 107 097 случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида 1730 больных, а вылечились 104 450 человек.

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