Париж, , 15:43 — REGNUM Российские граждане снова могут получить туристические визы во Францию, приём заявок начнётся 1 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте французского посольства в Москве.

Париж Марина Захарова © ИА REGNUM

Власти Франции, как следует из сообщения, отменяют связанные с пандемией коронавируса ограничения. Для получения визы больше не потребуется справка о вакцинации. «С 1 апреля 2022 года снова можно будет подавать заявления на туристические визы без ограничений, связанных с COVID», — сообщили в посольстве.

В дипмиссии вместе с тем предупредили, что виза ещё не гарантирует возможность немедленно попасть во Францию.

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