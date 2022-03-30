Самара, 30 марта, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Флешмоб «МыРаботаем» запустили сотрудники предприятий в Самарской области. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

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В ходе акции планируется показать, что производства всех отраслей экономики не останавливаются, сотрудники предприятий каждый день трудятся и обеспечивают продукцией и товарами жителей региона и России.

Сообщается, что принять участие в акции может любое предприятие. Для этого нужно записать видео производства и работников со словами или титрами «Мы работаем!».

Ролик нужно выложить в социальных сетях и мессенджерах с хэштегами #МыРаботаем#названиепредприятия #Самарскаяобласть.

Пользователи социальных сетей могут поддержать производителей репостами видео с хэштегом #МыРаботаем в своих аккаунтах и мессенджерах.

РанееИА REGNUMсообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил срочно разработать антикризисный план по сохранению деятельности предприятия, на котором работают граждане с ограничениями по здоровью.