Москва, , 15:34 — REGNUM Больше половины российских компаний, которые предоставляют возможность заказать доставку готовой еды, подключились к соответствующим сервисам во время и после начала пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 30 марта в пресс-службе Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Эксперты ассоциации вместе с Высшей школой экономики провели исследование, которое показало, что возможность заказать продукты и еду с доставкой предоставляют 76% опрошенных предприятий общественного питания и продуктового ретейла в России.

Доставка пиццы Hans

«В среднем у компаний, активно развивающих доставку, на нее уже приходится 50% и более заказов. У крупных ресторанных сетей соотношение доходит до 80%, — выяснили эксперты. — 53% опрошенных компаний развивают собственную доставку, 43% подключены к сервисам доставки. При этом более половины компаний, предоставляющих возможность заказать еду и продукты питания с доставкой, подключились к сервисам доставки во время или после начала пандемии».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как в РФ вырос рынок доставки продуктов питания.

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