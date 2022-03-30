Москва, 30 марта, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В 2021 году рынок доставки продуктов питания вырос на 159%, если сравнивать с 2020 годом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта сообщили в пресс-службе Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

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«В 2020 году рынок доставки готовой еды в РФ по отношению к 2019 году вырос на 69%. Данные компаний за прошедший позволяют говорить о том, что в 2021 году сохранилась сходная динамика. Рынок доставки продуктов питания, по оценке Data Insight, в 2021 году достиг объема 329 млрд руб., увеличившись на 159% по отношению к 2020 году. Количество заказов выросло на 244% — до 237 млн», — выяснили эксперты ассоциации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее были опубликованы результаты опроса, который показал, что 56% курьеров российских курьеров имеют гражданство РФ.