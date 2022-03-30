Москва, 30 марта 2022, 15:32 — REGNUM Все самозанятые граждане смогут взять ипотеку в Сбере онлайн на Домклик, подтвердив свой доход справкой о состоянии расчётов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1 122 036). Об этом сегодня, 30 марта, сообщила пресс-служба кредитного учреждения. Здесь отметили, что новая возможность появилась после того, как Сбер расширил свою программу жилищного кредитования для самозанятых. Ранее она распространялась только на граждан, зарегистрированных в сервисе «Своё дело» и получающих профессиональный доход на карту Сбера.
По программе можно приобрести жильё на вторичном рынке или в новостройке, загородный дом, дачу, машино-место и гараж. Условия идентичны условиям аналогичной программы для граждан, работающих по найму. Единственное ограничение — программа не распространяется на индивидуальное жилищное строительство.
Подобрать подходящую недвижимость можно онлайн на Домклик.