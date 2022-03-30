Новосибирск, , 15:29 — REGNUM В Новосибирской области на протяжении двух недель сохраняется тенденция по снижению числа пациентов с коронавирусом в стационарах, идёт активная выписка. Об этом сегодня, 30 марта, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

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«Это позволило нам принять решение о снятии потоков пациентов с коронавирусной инфекцией с городской клинической больницы №11 в ближайший месяц для восстановления ее как многопрофильной для оказания плановой и экстренной медицинской помощи», — сказал министр.

Он уточнил, что в качестве ковид-госпиталей продолжат работу городская инфекционная клиническая больница №1 и городская больница №4.