Владимир, , 15:28 — REGNUM Во Владимирской области разрабатываются меры недопущения роста цен на социально значимые продукты. Как сообщила пресс-служба областной администрации, жители региона жалуются на рост цен «борщевого набора», в который входят в том числе капуста, свёкла, картофель, морковь.

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Рост цен власти региона объяснили сезонным «весенним» удорожанием, связанным с истощением запасов на складах овощей прошлого урожая. При этом чиновники не исключили, что к повышению цен причастны и ритейлеры.

«Необходимо в кратчайшие сроки провести качественный мониторинг динамики цен на продукты первой необходимости, в том числе из «борщевого набора», а также анализ цен на аналогичные товары в соседних регионах. В зависимости от результатов будем принимать оперативные решения и продумывать дальнейшие действия по управлению цепочками поставок и наценкой на самые необходимые товары», — заявил врио губернатора Александр Авдеев.

Авдеев также поручил продумать механизмы организации ярмарочной торговли во всех муниципальных образованиях, в том числе обеспечить доступ на ярмарки местных сельхозпроизводителей.