Владимир, 30 марта 2022, 15:28 — REGNUM Во Владимирской области разрабатываются меры недопущения роста цен на социально значимые продукты. Как сообщила пресс-служба областной администрации, жители региона жалуются на рост цен «борщевого набора», в который входят в том числе капуста, свёкла, картофель, морковь.
Рост цен власти региона объяснили сезонным «весенним» удорожанием, связанным с истощением запасов на складах овощей прошлого урожая. При этом чиновники не исключили, что к повышению цен причастны и ритейлеры.
Авдеев также поручил продумать механизмы организации ярмарочной торговли во всех муниципальных образованиях, в том числе обеспечить доступ на ярмарки местных сельхозпроизводителей.