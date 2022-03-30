Кишинёв, , 15:28 — REGNUM Молдавия сможет найти альтернативных поставщиков природного газа, если Газпром прекратит подачу топлива. Об этом спикер парламента республики Игорь Гросу заявил в ходе встречи с жителями села Пепень Сынжерейского района, передаёт 30 марта информационный портал Ava.md.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, поставки из России не должны прекратиться, так как это будет невыгодно Газпрому. Но власти разработали несколько сценариев на такой случай.

«В случае возникновения проблемы у нас есть возможность закупать из других источников, чтобы обеспечить страну природным газом. В стране будет газ», — сказал Гросу.

Напомним, после перехода Молдавии на оплату за газ по ценам, зависящим от европейского энергетического рынка стоимость его для республики выросла примерно в три раза. Одним из условий поставок является выплата Молдавией многолетнего долга. Кишинёв настоял на аудите задолженности, и в Газпроме согласились подождать до мая, но аудит срывается из-за того, что не получается найти компанию, которая будет проводить проверку.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрии ряда городов Молдавии уже потратили годовой бюджет на отопление