Кишинёв, 30 марта 2022, 15:28 — REGNUM Молдавия сможет найти альтернативных поставщиков природного газа, если Газпром прекратит подачу топлива. Об этом спикер парламента республики Игорь Гросу заявил в ходе встречи с жителями села Пепень Сынжерейского района, передаёт 30 марта информационный портал Ava.md.
По его мнению, поставки из России не должны прекратиться, так как это будет невыгодно Газпрому. Но власти разработали несколько сценариев на такой случай.
«В случае возникновения проблемы у нас есть возможность закупать из других источников, чтобы обеспечить страну природным газом. В стране будет газ», — сказал Гросу.
Напомним, после перехода Молдавии на оплату за газ по ценам, зависящим от европейского энергетического рынка стоимость его для республики выросла примерно в три раза. Одним из условий поставок является выплата Молдавией многолетнего долга. Кишинёв настоял на аудите задолженности, и в Газпроме согласились подождать до мая, но аудит срывается из-за того, что не получается найти компанию, которая будет проводить проверку.
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