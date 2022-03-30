Екатеринбург, 29 апреля, 2017, 07:25 — ИА Регнум. В регионах Урала отмечается массовая гибель рыбы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прокуратура Челябинской области Массовая гибель рыбы на озере Кунашак

Напомним, в Свердловской области гибельным для рыбы местом стал Верхнесысерстский пруд. Проверки ведут прокуратура и региональное управление СКР. Образцы рыбы уже отобраны и направлены на исследование.

По одной из версий, причиной экологического ЧП стало загрязнение воды. Впрочем, по другой, массовая гибель рыбы произошла из-за массового сброса воды из водохранилища.

По словам свердловчан, подобные случаи не редкость. На сайте издания Ura.ru опубликован комментарий гражданина, утверждающего, что одна из птицефабрик складировала помет в поле. «Весной в речке Боженовка вся рыба всплыла», — заявил гражданин.

Массовый мор рыбы произошёл и в Челябинской области, на озере Кунашак. Судя по фотографиям, воды в водоёме практически не видно — поверхность сплошь усеяна мёртвой рыбой. Местные общественники подозревают, что к экологическому ЧП может быть причастна фирма одного из местных бизнесменов. Они не исключают, что здесь не обошлось без ядохимикатов. Окончательные выводы за прокуратурой и СКР, которые уже начали свои проверки.

Не обошлось без гибели рыбы и в Тюменской области. Здесь отметились озёра Грязное и Андреевское, а также Утиный пруд, сообщает издание 72.ru. По одной из версий, причиной ЧП стала нехватка в воде кислорода.

Также напомним, что в середине апреля мор рыбы произошёл в Оренбуржье. В озере Крестовка массово погибли караси.