Екатеринбург, , 15:27 — REGNUM На Среднем Урале медики и немедицинский персонал COVID-госпиталей перестали получать региональные выплаты за работу с зараженными коронавирусом. Информацию об этом подтвердили в оперштабе.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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В 2021 году выплаты производились стабильно. Однако в января 2020 года медики начали жаловаться на их отсутствие. В оперштабе отметили, что выплаты прекратили по техническим причинам. Решение об их отмене не принималось. В ближайшее время региональная доплата будет перечислена, добавили в свердловском оперштабе.

Отметим, в 2020 году на выплаты медикам Свердловской области в период пандемии выделили 5,8 млрд рублей. Еще 2,3 млрд рублей выделили на перепрофилирование больниц региона.