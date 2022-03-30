Ейск, Краснодарский край, , 15:27 — REGNUM Виктор Ляхов покинул пост главы Ейского района Краснодарского края. За его отставку единогласно проголосовали депутаты райсовета 30 марта, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

Ляхов написал заявление о досрочной отставке по собственному желанию, которое принял райсовет. Исполняющим обязанности главы Ейского района стала Элеонора Киселева, являющаяся заместителем главы района по вопросам внутренней политики. Она будет исполнять обязанности главы района до выборов много руководителя.

Директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Александр Топалов от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева поблагодарил главу района за проделанную работу.