Москва, 30 марта, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Сервисы Apple Pay и Google Pay были весьма популярными среди российских граждна, и после того, как они перестали работать в России, замена им, можно сказать, напрашивалась, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Платежи через телефон

«И вполне логично, что ей может стать сервис «СБПэй», основанный на внедренной уже большинством значимых банков страны Системе быстрых платежей.

Его преимуществом, в частности, является то, что он не требует привязки банковских карт — для оплаты используется номер банковского счета.

С 1 апреля подключиться к «СБПэй» будут обязаны все банки, участвующие в Системе быстрых платежей. Так что особых проблем с ее поддержкой со стороны банков быть не должно.

Недостатком «СПБэй» пока является то, что оплачивать покупки с помощью этого сервиса не так удобно: при платеже надо открыть приложение и отсканировать QR-код на терминале продавца.

Однако разработчик уверяет, что активно дорабатывает сервис, и уже скоро можно будет платить с помощью «СБПэй», что называется, в одно касание.

Кроме того, пока распространению данного сервиса мешает ограниченность его поддержки со стороны торгово-сервисных предприятий. Однако это, вероятно, будет довольно быстро решено, и «СБПэй» сможет стать вполне неплохой альтернативой ушедшим сервисам.

Есть, правда, еще один риск для развития «СБПэй»: данное приложение в принципе может быть заблокировано в App Store и Google Play, поскольку его оператором является НСПК, принадлежащая ЦБ РФ», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки с 1 апреля внедрят отечественный аналог сервисов Apple Pay и Google Pay. Речь идет о приложении СБПэй на базе Системы быстрых платежей Банка России.

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