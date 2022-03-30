Берлин, , 15:25 — REGNUM С призывом к жителям Германии уменьшить потребление электроэнергии для снижения зависимости страны от поставок энергоресурсов из России обратился совет по экономическому развитию при немецком правительстве. Об этом 30 марта заявила на пресс-конференции в Берлине член совета Моника Шнитцер.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Теперь люди должны потреблять меньше», — сказала она.

Также Шнитцер уточнила, что в числе таких мер могут быть коллективное использование автомобилей, снижение скорости движения и переход, по возможности, на использование общественного транспорта.

При этом ее коллега Вероника Гримм отметила, что нужно подавать сигналы, которые будут свидетельствовать о том, что при прекращении поставок российских энергоносителей может возникнуть очень опасная ситуация. Как считает Гримм, таким сигналом может быть введение общего ограничения скорости на автомагистралях.

Кроме того, эксперты предложили продлить сроки эксплуатации немецких атомных электростанций в качестве одной из мер по снижению энергетической зависимости от РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что до 1 декабря 2023 года в России откладывается обязанность отправлять информацию в систему мониторинга маркировки по молочной продукции.