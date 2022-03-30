30 марта 2022 | Время чтения 7 мин

Галина Смирнова, , 17:16 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее операторам связи не хранить трафик общедоступных теле‑ и радиоканалов, а также стриминговых сервисов, который участники рынка обязаны хранить в соответствии с «законом Яровой». Кроме того, как сообщает «Российская газета», постановление на год приостанавливает требование о ежегодном увеличении на 15 процентов цифровых емкостей для хранения накопленной информации. Подписанное главой российского правительства постановление является одной из мер поддержки отрасли. Как сообщало 19 марта издание «Коммерсантъ», данная мера входила в предложения по поддержке телеком-отрасли, подготовленных Минцифры совместно с участниками рынка и направленных ведомством на утверждение в президиум правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики. В министерстве изданию тогда рассказали, что почти все предложенные меры утверждены. В частности, предложения касались льготного кредитования, снижения ставки налога на прибыль, исполнения «закона Яровой», который с 2018 года обязывает интернет-провайдеров хранить весь пользовательский трафик на своих мощностях. Таким образом, подписанное Мишустным постановление позволит операторам освободить емкости систем хранения данных на 15% и снизить расходы на исполнение закона. К примеру, как указывало издание, только по оценкам МТС за 2020 год, прогнозируемые расходы на исполнение закона с 2018 по 2023 год компании обходились в 50 млрд рублей. Кроме того, на фоне повышения ключевой ставки и уже имеющейся кредитной нагрузки, операторы связи называли важной мерой — льготное кредитование, что позволит иметь денежные средства для развития и закупки оборудования. В этой связи, как указывало издание, до конца 2024 года операторам установят ставку по налогу на прибыль в размере 3% вместо 20% и откроют возможность льготного кредитования по ставке, не превышающей 3%.

Алло Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». реж Борис Степанцев. 1970. СССР

Одной из ключевых мер поддержки операторы связи также называли отсрочку демонтажа объектов связи, установленных вблизи социально значимых объектов. Как пояснял «Коммерсанту» в конце прошлого года управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, размещение станций регламентируется СанПиН «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» и «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». Ни один из СанПиНов, по его словам, не запрещает размещение оборудования вблизи школ или детских садов, а также медицинских и социальных учреждений, но оборудование должно быть сертифицировано: иметь паспорт, регулярно обслуживаться эксплуатирующей организацией или уполномоченным лицом, имеющим лицензию. Техника, как говорил эксперт, должна соответствовать «достаточно строгим условиям санитарной безопасности, установленным СанПиНами», а её установка возможна только при наличии заключения Роспотребнадзора. По мнению Федюкина, излучение вышек возле школ не отличается от прочих, разница, по его словам, «лишь в дополнительных согласованиях». В середине декабря Управление Роспотребнадзора по Москве направило участникам рынка с просьбой предоставить до 20 декабря информацию о размещении базовых станций на территории образовательных организаций, пояснив, что речь идет о «надзоре и сборе информации о передающих радиотехнических объектах на территории образовательных организаций для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия». Участники же рынка, как указывало издание, были обеспокоены тем, что когда операторы предоставят информацию об оборудовании, чиновники могут провести проверку законности его установки и наличия нарушений со стороны самих школ и детсадов или надзорных органов. Нарушения же ведут не только к высоким штрафам, но и уголовной ответственности. 19 марта «Коммерсант» сообщал, что данная мера не вошла в перечень утвержденных мер, но Минцифры планирует доработать идею и включить её в следующий пакет мер.

Коридор школы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Несмотря на уже утвержденные меры поддержки отрасли, на днях — 28 марта — комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ, в которую входят МТС, «Мегафон», «Вымпелком», «ЭР-Телеком», GS Group, РЖД и другие, выразила мнение, что резервов оборудования операторов связи хватит на полгода, уже летом могут начаться сбои в их работе. В этой связи комиссия, как пишет «Коммерсантъ», предлагает помимо уже одобренных мер снизить еще и плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить от налогов доходы сотрудников отрасли. Как говорится в документе, подготовленном РСПП для правительства, стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% из-за ухода западных вендоров и снижения курса рубля и может возрасти еще на 80%. Капитальные затраты крупнейших операторов связи вырастут с 390 млрд руб. в 2021 году до 450 млрд руб. в 2022 году даже при сокращении инвестпрограмм. В текущих экономических условиях, по мнению комиссии, нехватка резервов оборудования грозит, в частности, нарушениями стабильности связи железнодорожного транспорта и ТЭКа. Участники комиссии прогнозируют и потерю в течение полугода до 30% высококвалифицированных специалистов в текущих экономических условиях, а также при общем ухудшении финансового положения самих операторов связи и вещания — оптимизацию штата своих сотрудников на 15−20% до конца этого года. Единственным же способом сохранения работоспособности инфраструктуры, как считают участники комиссии РСПП, является сворачивание всех планов развития и использование ранее закупленного оборудования исключительно в целях поддержания устойчивости сети. Однако в Минцифры причин для сбоев в сетях не видят, подчеркивая, как пишет «Коммерсантъ», что их работа зависит не только от господдержки. Как рассказали РБК в министерстве, со стороны государства бизнес получает целые пакеты мер поддержки, которые касаются всех отраслей, находящихся под кураторством Минцифры, а работоспособность бизнеса зависит еще и от решений самих компаний. Тем не менее, комментируя инициативу комиссии РСПП информагентству ТАСС, в компаниях «Мегафон» и «Билайн» сказали, что предложенные меры в условиях санкций внесут вклад в обеспечение бесперебойной работы сетей связи.

Звонок по телефону Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж Владимир Меньшов. СССР. 1979

Вечером того же дня СМИ сообщили, что Минцифры рекомендовало операторам связи отказаться от безлимитных тарифов. В частности, как сообщал «Интерфакс», Минцифры направило крупнейшим телеком-операторам письмо с рекомендацией исключить неограниченное потребление трафика сотовыми абонентами, в том числе ограничить безлимитные тарифные планы. Эта мера призвана обеспечить равномерную нагрузку на сети связи в целях обеспечения качества соединения.

«В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — объяснили «Интерфаксу» в министерстве.

В пресс-службе МТС рекомендацию ведомства назвали рациональным решением, которое, по мнению компании, позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета. В Tele2 заявили, что компания разделяет озабоченность министерства, вместе с тем отметив, что безлимитные продукты и без того мало востребованы клиентами компании. Рациональной и своевременной назвали инициативу Минцифры и в «Мегафоне». Один из источников РБК пояснял, что безлимиты уберут из дорогих тарифов, и если трафик будет как-то аномально расти, может быть сокращен объем гигабайтов, включенный в пакетные предложения. Но последнее, по его словам, «едва ли произойдет». Осенью прошлого года, напомнило издание, МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг» отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов, но сохраняли ее на ранее подключенных тарифах. При этом представители «ВымпелКома» и «МегаФона» говорили, что их наблюдения показывали, что большинство клиентов с опциями неограниченного трафика на смартфонах и планшетах используют не более 50 Гб в месяц. В свою очередь, аналитик iKS-Consulting Максим Савватин назвал меру Минцифры «подстраховочной», сказав, что обычно операторы при строительстве сетей закладывают запас по емкости под будущий рост трафика и на данный момент этот запас еще не исчерпан, но если уровень трафика подойдет к предельной границе, быстро достроить сеть не получится из-за неопределенности с поставками телеком-оборудования.