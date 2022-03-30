Казань, 30 марта, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Между столицами Татарии и Белоруссии с 9 апреля возобновляются регулярные авиарейсы. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Belavia.by Самолет авиакомпании «Белавиа»

Белорусская авиакомпания «Belavia» дважды в неделю будет выполнять перелеты самолетами Embraer 175 пассажировместимостью 76 мест. Время в пути составит около 2 часов 20 минут.

По вторникам вылет из Минска запланирован в 11:25, прибытие в Казань в 13:45. Обратный вылет из столицы Татарии намечен на 14:45, посадка в белорусском аэропорту ожидается в 17:05.

По субботам борт будет вылетать из Минска в 08:30 с посадкой в Казани в 10:50. В обратную сторону самолет отправиться в 11:50, прибытие в Минск — в 14:10.

Время в городах совпадает с московским.

ИА REGNUM ранее сообщало, авиакомпания «Red Wings» 24 марта выполнила свой первый международный рейс из аэропорта Казани до турецкой Антальи.

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