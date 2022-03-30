Ярославль, , 15:25 — REGNUM Ярославца, который ранее устроил стрельбу из холостого оружия рядом с домом на улице Алмазной в Заволжском районе города, отправили под административный арест. Об этом сообщает телеграм-канал управления МВД России по Ярославской области.

Автомат, из которого были произведены выстрелы 76.мвд.рф

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что нетрезвый 44-летний мужчина устроил стрельбу на детской площадке.

Оружие у нарушителя общественного спокойствия изъяли. Сам мужчина на допросе рассказал, что просто «хотел попробовать» пострелять. Сейчас он отправлен в специальный приёмник для граждан под административным арестом на 3 дня за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

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