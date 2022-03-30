Ярославль, 30 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Ярославца, который ранее устроил стрельбу из холостого оружия рядом с домом на улице Алмазной в Заволжском районе города, отправили под административный арест. Об этом сообщаеттелеграм-канал управления МВД России по Ярославской области.

76.мвд.рф Автомат, из которого были произведены выстрелы

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что нетрезвый 44-летний мужчина устроил стрельбу на детской площадке.

Оружие у нарушителя общественного спокойствия изъяли. Сам мужчина на допросе рассказал, что просто «хотел попробовать» пострелять. Сейчас он отправлен в специальный приёмник для граждан под административным арестом на 3 дня за появление в общественном месте в нетрезвом виде.