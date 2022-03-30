Москва, 30 марта, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Идея создания новой системы расчетов не нова, об «уходе от доллара и евро» говорят уже не первый год, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

wilkernet Деньги

«Действительно, расплачиваться можно и золотом, и ценными бумагами. Однако главная проблема — не в долларах или евро как в валюте, а в токсичности торговли с Россией.

Неважно, чем и через какую систему будет происходить оплата, ЕС и США с неохотой будут проводить сделки, а в долгосрочной перспективе и вовсе могут уйти от поставок российских ресурсов.

Проблема в утрате доверия к РФ и российскому бизнесу, и эта репутационная потеря не восстановится быстро. Безусловно, сейчас стоит создать альтернативную платежную систему для поддержания экономики и дальнейшего экспорта энергоресурсов.

Однако опять же, основные решения должны быть приняты на политическом уровне, так как экономическая политика может только замедлить процесс снижения доходов населения и падения ВВП, но не восстановить отношения с остальным миром», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, задуматься о создании новой платежной единицы для торговли с дружественными странами, властям России предложили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Читайте также: В России предложили создать платёжную единицу для международной торговли