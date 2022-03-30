Чебоксары, , 15:20 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту кражи лампочек с лестничных площадок дома по улице Таллерова, в результате один из подъездов остался без света. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Сворованная лампочка в подъезде в Чебоксарах 21.мвд.рф

Разбирательства начались 26 марта после обращения в полицию жильцов одного из домов по улице Лаврентия Таллерова в Чебоксарах. По их словам, с лестничных площадок практических всех этажей пропали лампочки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали неоднократно судимого 36-летнего чебоксарца.

«Мужчина рассказал, что совершил кражу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Светодиодные лампочки он хотел перепродать, но по дороге домой мужчина упал и растерял похищенное», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении двух подростков из Нижнего Новгорода, которых обвиняют в краже денег со счетов восьми человек.

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