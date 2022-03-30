Москва, 30 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В отношении пяти крупнейших дистрибьюторов сахара проводятся антикартельные проверки, сообщили 30 марта в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Сахар

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Мероприятия проводятся в связи с повышением цен на сахар, а также сокращением наличия продукции в торговых сетях. Проверяется деятельность ООО «Скайфуд», ООО «ТД «Невская Бакалея», ООО «Дары полей», ООО «Пангея», ООО «Сударушка».

Выводы в ведомстве планируют сделать по итогам проверки. При наличии нарушений, может быть возбуждено антимонопольное дело.