Москва, 30 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Российская сторона выступила с решительным осуждением серии террористических актов, которые были совершены в Израиле за последние несколько недель. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ 20 марта.

Nikita Dezhurny МИД России

«В последние дни в Израиле произошла серия террористических актов. Решительно осуждаем эти злодеяния», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты также выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Израиле в результате вооружённого нападения в городе Бней-Брак погибли пять человек. Стрельбу устроил вооружённый мужчина. Силовики нейтрализовали его. После этого израильский премьер-министр Нафтали Беннет анонсировал консультации со службами безопасности.

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27 марта в городе Хадера двоих израильских полицейских расстреляли из автомата, ещё 12 человек были ранены. А 22 марта вооружённый ножом человек совершил нападение в городе Беэр-Шева: погибли четыре человека.

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