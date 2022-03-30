Париж, 30 марта 2022, 15:18 — REGNUM Блокировка счетов российских сотрудников RT во Франции — это дискриминация по национальному признаку, сообщает руководитель RT France.
В компании RT France, осуществляющей вещание на французском языке с 2017 года, прокомментировали блокировку счетов российских сотрудников.
«У нескольких российских сотрудников RT во Франции заблокировали счета, это дискриминация по национальному признаку», — говорится в заявлении руководителя RT France.
Напомним, RT France был запрещен во Франции 1 марта 2022 года.
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