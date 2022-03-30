RT France называет дискриминацией блокировку счетов российских сотрудников
Париж, 30 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Блокировка счетов российских сотрудников RT во Франции — это дискриминация по национальному признаку, сообщает руководитель RT France.
Jürg Vollmer
Передвижная телестанция RT
В компании RT France, осуществляющей вещание на французском языке с 2017 года, прокомментировали блокировку счетов российских сотрудников.
«У нескольких российских сотрудников RT во Франции заблокировали счета, это дискриминация по национальному признаку», — говорится в заявлении руководителя RT France.
Напомним, RT France был запрещен во Франции 1 марта 2022 года.