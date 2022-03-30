Москва, , 15:17 — REGNUM Технический дефолт России с высокой вероятностью может случиться уже в начале апреля 2022 года, когда РФ придется выплачивать 2 млрд долларов по внешнему долгу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал решение международного агентства Fitch отозвать рейтинги РФ.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

«До отзыва кредитных рейтингов все три международных рейтинговых агентства понизили рейтинги РФ до преддефолтного. По шкале Fitch «С» означает, что дефолт неизбежен, либо он фактически начался, либо начался процесс, подобный дефолту. Эти действия выглядели вполне логично на фоне того, что из-за введенных санкций возникли высокие риски наступления технического дефолта по внешнему долгу России. Отзыв кредитных рейтингов Fitch формально произошел из-за тех же самых санкций, это в большей степени политическое решение, чем экономическое, — сказал Дорофеев. — Мы ожидаем, что технический дефолт России с высокой вероятностью может случиться уже в начале апреля 2022 года, когда России придется выплачивать 2 млрд долларов по внешнему долгу. На это есть несколько причин».

Во-первых, как пояснил Дорофеев, из-за введенных санкций у правительства России серьезные технические сложности по проведению платежей.

«Западный мир сегодня настроен так, чтобы показать факт дефолта России, — сказал экономист. — Для него наилучшим сценарием было бы прекращение поступлений валютной выручки в Россию от продажи сырья, чтобы мы просто физически не смогли расплатиться по долгам. На текущий момент такой сценарий очень сложно воплотить в жизнь при всем желании недружественно настроенных стран. Существует и другой вариант — создать технические сложности и просто не принимать или затруднять платежи. В обоих случаях дефолт России будет выглядеть как успех коллективного давления на российскую экономику и финансовую систему, а введенные санкции провозгласят эффективным оружием, которое очень быстро сработало и оказало влияние на нашу страну. В любом случае, в настоящий момент Россию отключили от соответствующей финансовой инфраструктуры, и платежи по внешним долгам могут просто технически не дойти до держателей облигаций (кредиторов)».

Во-вторых, по словам Дорофеева, блокировка резервов Банка России могла бы стать формальным поводом для правительства РФ ввести встречные санкции и не платить по внешним обязательствам, или платить их в рублях, или настаивать на том, чтобы кредиторам перечисляли платежи из заблокированных резервов.

«Несмотря на все это, правительство России и большинство эмитентов, имеющих на балансах внешние долги, решили безупречно выполнять свои обязательства по облигационным займам. Этими действиями мы показали, что Россия стремится выполнять свои обязательства даже тогда, когда наши контрагенты их нарушают в одностороннем порядке. Однако это стремление не произведет должного впечатления на недружественные страны, и они просто «откажутся принимать» платежи по внешнему долгу, выдавая это за дефолт России», — сказал Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил вероятность повторения в РФ дефолта 1998 года.

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