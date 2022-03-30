Москва, 30 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Ингушетии закрыли задолженности по социальным выплатам всех категорий. Об этом 30 марта заявил глава Ингушетии Махмуд-АлиКалиматов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Махмуд-Али Калиматов

«Те задачи, которые Вы поставили… мы к этому пошли, потому что задолженность была: 2015 год, 2017 год — детские выплаты, коммунальные, репрессированным, семь-восемь категорий, когда нам Минфин выделил (средства), подтвердили. И у нас ни одного рубля задолженности по социальным выплатам всех категорий. Мы закрыли это. Сейчас в этом направлении и продолжаем», — заявил Калиматов.